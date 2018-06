Do letadla vtrhla po přistání zásahovka kvůli únosu: Všechno bylo jinak

Chvíle hrůzy si prožili pasažéři úterního letu z New Yorku do Los Angeles. Před vzletem z Kennedyho letiště na palubu vtrhla po zuby ozbrojená zásahovka kvůli obavě, že bylo letadlo uneseno. Ukázalo se ale, že se piloti jen spletli a omylem použili při komunikaci s věží špatný kód.

Let číslo 1623 společnosti JetBlue měl vzlétnout z New Yorku v půl osmé večer místního času. Piloti chtěli při rolování po ranveji věži oznámit, že mají problémy s rádiem, namísto toho ale vyťukali kód pro únos letadla. Vzhledem k tomu, že se s letadlem nedařilo kvůli rozbitému rádiu spojit, bezpečnostní složky předpokládaly, že došlo k nejhoršímu.

Na Kennedyho letišti se následně rozjela rozsáhlá bezpečnostní akce. Na ranvej se sjely desítky policistů, hasičů a záchranářů. Povoláni byli i agenti FBI a Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Do letadla vtrhla po zuby ozbrojená zvláštní jednotka SWAT, která obrátila stroj naruby, zatímco 158 vyděšených pasažérů drželo ruce nad hlavou a vůbec netušili, co se děje. Nakonec se ale naštěstí ukázalo, že šlo o falešný poplach a stroj byl přistaven zpět k terminálu. Let nakonec odletěl se zhruba čtyřhodinovým zpožděním. V letadle močili na zem a ohrožovali děti: Opilci mířili na rozlučku do Prahy