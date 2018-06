Děsivé video: Dívku (†6) vylákal muž na zmrzlinu, pak ji znásilnil a zavraždil

Pouliční kamera ve městě Gvalijár v Indii zachytila dívku, jak jde odlehlou ulicí po boku muže. Dívka na chvíli zaváhá, ale posléze s ním jde dál. Holčička, která měla na sobě bílé šaty, byla později policisty nalezena v lese. Podle pozdějšího ohledání těla byla brutálně znásilněna a její hlava rozdrcena obrovským kamenem. „Vrah použil obrovský kámen, aby rozdrtil její tvář a zabil ji,“ uvedl hlavní vyšetřovatel Zarmraj Mína.

Podle informací The Sun dívka, které bylo šest let, se svou rodinou navštívila svatební party. Rodiče po dívence dali pátrat poté, co ji nemohli najít mezi svatebčany. Podle záznamů z kamery dívku z hostiny vylákal neznámý muž půl hodiny před půlnocí, který jí řekl, že ji vezme na zmrzlinu. Místo toho ji zavedl na odlehlé místo v lese. O tři hodiny později se stejnou cestou vrátil zpět. Strážci zákona už zjistili totožnost muže a podle všeho to byl sedmadvacetiletý pracovník cateringu. Vyšetřovatelé ho již zadrželi.