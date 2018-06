Tyranský pár mučil a zavraždil chůvu (†21). Tělo se snažili spálit. Dostali 30 let za mřížemi

Byla mladá, velmi hodná, nesmělá, křehká a zvláštním způsobem krásná. Do Londýna přijela z Francie pracovat jako chůva. Sophie Lionnet (†21) si myslela, že prací ve Velké Británii u páru z její domoviny získá cenné životní zkušenosti. Namísto toho ji čekalo mučení, vyhladovění, smrt a poté ještě zneuctění. Spravedlnosti však bylo učiněno zadost. Vrazi byli dopadeni a odsouzeni.

„Zemřela následkem úmyslného a neustálého násilí, a ne nehodou,“ řekl u londýnského soudu The Old Bailey státní žalobkyně Aisling Hosein. Z její vraždy byl obviněn a odsouzen partnerský pár Sabrina Kouider (35) a Ouissem Medouni (40). Ti byli za hrozný čin odsouzeni na minimálně 30 let.

Po této době, kterou si odpykají ve vězení, mohou požádat o předčasné propuštění na svobodu. „Oba se společně účastnili na plánu, jak zničit její tělo a uniknout zodpovědnosti za tento hrozný čin,“ dodala Hosein. Koudier, která je podle všeho labilní, je nyní v psychiatrické léčebně. Záhadná smrt mladé chůvy (†21): Ohořelé tělo našli na zahradě expřítelkyně hvězdy Boyzone

Bludy pomatená žena si usmyslela, že se naivní a nevinná Sophie spikla s jejím expřítelem Markem Waltonem, který je zakladatelem irské chlapecké skupiny Boyzone. Společně prý chtěli omámit a znásilnit členy její rodiny. Toto tvrzení byl samozřejmě naprostý nesmysl. Sophie byla ubita k smrti elektrickým kabelem.