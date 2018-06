Drogový gang si udělal kurýra ze školáka: Pokusil se oběsit ze strachu z dealerů

Oběsit se na kravatě od uniformy se pokusil teprve desetiletý chlapec. Školák se zřejmě zapletl s drogovým gangem. Dealeři drog mu předali balíček a řekli mu, ať ho zaveze do vedlejšího města. Chlapec ho však ve vlaku otevřel a zjistil, že se jedná o drogy. Vyděšeně ho nechal na sedadle ve vlaku. Gang mu poté vyhrožoval smrtí.

„Říkal, že se ho chystali zabít,“ řekl sociální pracovník Junior Smart. „Byl tak vystrašený, že se pokusil vzít si vlastní život,“ dodal. Hoch se pokusil oběsit na kravatě od školní uniformy. Podle The Sun se drogové gangy zaměřují na zranitelné jedince, které zastrašují a využívají jejich strachu, aby pro ně doručovali drogy do malých měst. Podle The Sun více než 30 000 školáků je zapleteno do činnosti pouličních gangů.

