Otec při sexu s matkou zneužíval i dceru v předškolním věku, tvrdí obžaloba

Státní zástupkyně klade otci za vinu, že v průběhu dvou let svlékal donaha svoji vlastní dceru. I přes to, že se jí to jasně nelíbilo. Také se měl dotýkat jejího přirození a dráždit ho jazykem. Neobměkčilo ani to, že dívenka říkala, že jí to bolí. Muži hrozí za znásilnění 12 let za mřížemi, matce pak až 2 roky za ohrožení výchovy dítěte.

„Zneužíval toho, že holčička ho jako otce byla zvyklá poslouchat. Říkala, že to nechce, že ji to bolí. V důsledku své nezralosti vyplývající z nízkého věku se jinak než slovně nedokázala bránit,“ uvedla státní zástupkyně podle webu idnes.cz. Svým dvěma nezletilým dětem také několikrát umožnili, ať se na ně dívají při souložení.

„Dceři říkali, že to dělají pro své uspokojení a až bude větší, že se jí to třeba bude líbit. Když je dcera opakovaně přistihla při sexuálních praktikách, obžalovaná nejméně dvakrát nezabránila muži, aby pak dítě líbal na přirození, a nečinně tomu přihlížela. V důsledku toho si mohli nezletilí osvojit praktiky neodpovídající jejich věku a mohly ohrozit jejich další vývoj,“ stojí v obžalobě.

Odborníci u dívky zjistili pravděpodobně trvale narušenou psychiku způsobenou hrůznými zážitky. Opatrovnice pro ni požaduje finanční náhradu způsobené újmy. Od otce 250 a od matky 150 tisíc korun. Ani jeden z rodičů s obviněními nesouhlasí a oba se hájí. „Nesouhlasím s tím. Jediná újma, kterou dcera má, je ta, že přišla o otce. Kdybych jí něco udělal, bála by se mě," řekl obžalovaný.

Matka tvrdí, že jde o nesmysl. „Jezdí za mužem na návštěvy, má ho ráda. Kdyby jí něco udělal, nejezdila by za ním, nehrála by si s ním,“ argumentovala. Připustila však, že dívka v minulosti objevila její sexuální pomůcky. V té době chodila již do školky. Při výslechu se přiznala i k tomu, že ji asi třikrát přistihla při sexu s manželem.

„Našla jsem je mezi jejími hračkami, mezi plyšáky. Schovala jsem je na skříň, ale ona vzala židli a vylezla i tam," uvedla matka. Jednu z pomůcek prý asi dítě použilo. Nic závadného nevidí ani na tom, že muž opakovaně fotografoval přirození dcery, jak vyplývá ze spisu. „Nejsme žádní úchyláci. Manžel fotil jen vývoj přirození, víc nic," hájila se žena.

