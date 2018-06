Brutální vražda v dovolenkovém ráji: Manžele mučili a upálili zaživa!

Manželé pocházející z Británie zrovna začali novou kapitolu jejich života. Pár, který byl spolu neuvěřitelných padesát pět let, se rozhodl, že na důchod odejde z Velké Británie a přestěhuje se na pohádkovou Jamajku. Manželé si koupili dům nedaleko hlavního města Jamajky Kingstonu. Jejich štěstí však netrvalo dlouho. Charlieho a Gayle Andersonovi někdo brutálně zavraždil v jejich domě. „Začali zrovna novou kapitolu jejich životů,“ řekl jejich syn pro Mirror.

Těla Charlieho a Gayle byla nalezena na zahradě jejich nového domu. Podle jamajské policie byl pár mučen. Na krku a obličeji měli rány. Tělo Gayle bylo nalezeno naproti domu. Její vlasy byly ohořelé, a dokonce i její oblečení. Tělo Charlieho bylo nalezeno dál od domu na zahradě. Jako je manželka i on měl ohořelé oblečení, a to zejména kolem genitálií. Pachatel chtěl zřejmě pár upálit zaživa v obývacím pokoji, který byl ohořelý. Do domu se dle vyšetřovatelů vrah dostal zadním oknem, které bylo odstraněné.

Záhadou zůstává, kdo by chtěl manželům ublížit. „Charlie a Gayle byli pilíři komunity v Manchesteru a na Jamajce, byli ohromně oblíbení a milovaní všemi,“ řekl jejich syn. Policisté v současné chvíli prověřují verzi, že za vraždou mohly být obrovské dluhy.

