Žena (†60) se na dovolené zabouchla ve skříni: Po týdnu ji našli mrtvou

Elizabeth Mary Isherwood odjela na prázdniny do Walesu do luxusního rezortu Plas Talgarth v Penna v loni v září. Den předtím, než odcestovala do rezortu, byla na skleničce se svým exmanželem. „Mary a já jsme byli v pátek na skleničce, než odjela na dovolenou,“ řekl její manžel Clive Isherwood pro Metro.uk.

Do rezortu přicestovala podle rodiny v sobotu ráno a předtím, než se přihlásila, si šla zaplavat. Co se však onoho večera stalo, je záhadou. Rodina se domnívá, že Elizabeth šla večer na záchod a poté, co se vracela do postele, si spletla dveře a omylem se zavřela do větrací místnosti. Ta se v britských rodinách využívá k sušení prádla.

„Nebohá žena šla v noci pravděpodobně na toaletu a omylem se zavřela ve větrací skříni, kterou už potom nemohla otevřít. To se dá totiž udělat jen zvenku. Uvízla v uzavřeném prostoru, a to se jí stalo osudným,“ uvedl vyšetřovatel Dewi Pritchard Jones. Dveře se za ní zabouchly a nešly otevřít. Žena se snažila dostat všemi silami ven, čemuž také nasvědčují díry ve zdi.

Ostatní návštěvníci rezortu potvrdili, že slyšeli z jejího pokoje rány, ale domnívali se, že tam probíhala údržba. Elizabeth se snažila dostat ven celých čtyřiadvacet hodin. Její tělo bylo objeveno až o týden později. Našel ho údržbář. „Její tělo bylo nalezeno až v den, kdy se měla odhlásit, což bylo o týden později. Tedy toto se stalo v den jejího příjezdu,“ uvedl její manžel. Elizabeth zemřela na podchlazení.