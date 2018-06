Adam (†14) zemřel na hodině tělocviku: Pitva odhalila nemoc, o které nikdo nevěděl

„Nevěděli jsme o synově nemoci, jelikož do té doby neměl žádné příznaky, které by naznačovaly vážnější problém. Zároveň je pro nás útěchou vědomí, že se naše milované dítě netrápilo,“ řekla pro Pluska.sk maminka Adama Ludmila. Čtrnáctiletý Adam navštěvoval Základní školu Ing. O. Kožucha ve Spišské Nové Vsi na Slovensku, kam chodil do osmé třídy. Osudný den zrovna na tělocviku probíhal test sportovní zdatnosti a Adamovi se udělalo špatně. Tělocvikář ho poslal, aby si odpočinul a tehdy Adam zkolaboval. Na místě zemřel. „Děti mi řekly, že ředitel, který vedl hodinu tělocviku, poslal Adama, aby si sedl do stínu. Chlapec však měl při odchodu spadnout na zem. Až zhruba po třech minutách mu začali poskytovat přítomní první pomoc, jelikož vyučující sledoval běh ostatních žáků,“ uvedla Adamova máma.

Srdcervoucí pohřeb Adama (†14), který zemřel při tělocviku: Příčina smrti odhalena

„Navzdory enormnímu úsilí vrátit Adama do života se nám to ani s pomocí záchranných složek nepodařilo,“ řekl ředitel školy Bohuslav Valko, který na škole vyučuje i tělocvik. Pitva později prokázala, že Adam trpěl vrozenou vývojovou vadou takzvanou koarktací aorty, o níž rodiče neměli ponětí. „Byl pro nás šok, ráno jsme Adámka vyprovodili zdravého a po pár hodinách vidíme ležet jeho bezvládné tělo na hřišti. Kladli jsme si množství otázek, ale spíše, než abychom vinili někoho, trápili jsme se, zdali jsme něco nezanedbali,“ řekla maminka Adama Ludmila.

