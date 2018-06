Pašeračka Tereza (22) v pákistánském kriminále: Žije podle pravidel islámu!

Tereza přišla k sobotnímu soudu s netradiční ozdobou na těle. Na celé ruce měla vyvedené obrovské tetování hennou s kytičkovými motivy. Nejde však jen o nějakou čmáranici, tetování má pro místní ženy hluboký význam. Česká pašeračka se znovu nedočkala soudu: Do případu Terezy zasáhla politika!

Jde o tzv. kresbu mehendi, kterou se ženy v Pákistánu a okolních zemích zdobí při různých slavnostech. V Terezině případě konkrétně k příležitosti svátku íd al-fitr, který značí konec Ramadánu, islámského měsíce půstu.

Není to její první »vězeňské tetování«, Tereza se již dříve pochlubila obrázkem lodičky na předloktí. Není ale jasné, jestli šlo rovněž o kresbu hennou, nebo permanentní tetování. Kvůli pašeračce Tereze vyhrožoval bombou: »Teroristovi« z Plzně hrozí 12 let!

Pákistánští celníci Terezu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů heroinu našli celníci v ženině kufru.

