Učitel z Chomutovska sváděl školačky: Za sex s dívkou (13) nesmí 3 roky učit

Přísnější trest uložil Krajský soud v Ústí nad Labem v odvolacím řízení kantorovi Vlastimilu H. (46), který byl uznán vinným z pohlavního zneužívání a svádění k pohlavnímu styku. Rozhodl kromě jiného, že nesmí učit děti a mládež do 18 let, ani mimo školu! A to po dobu tří let!