Neuvěřitelná krutost: Uprostřed pole ležela štěnata, půlka jich zahynula

"19. června tohoto roku jsme přijali oznámení o nálezu štěňat na poli na Klatovsku, na místo vyjeli švihovští policisté, kteří se tímto případem v současné době zabývají," řekla FTV Prima plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová. Policie zatím ale případ nekvalifikuje jako trestný čin týrání zvířat, není totiž koho stíhat.

O opuštěná štěňata teď pečuje Útulek pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech. Jejich ošetřovatelka Miroslava Šeflová nevěří, že by štěňata uprostřed pole porodila toulavá fena a je přesvědčená, že na vině je lidská krutost. „Je to prasárna, jiné slovo nemám. Jde to přece řešit úplně jinak, třeba kastrací," řekla Šteflová pro Klatovský deník. „Odmítám spekulace, že je tam fena porodila a pak od nich odešla. To by žádná fena neudělala. Navíc by místo, kde leželi, vypadalo zcela jinak."

Ošetřovatelka se o opuštěná štěňata stará 24 hodin denně. "Baštíme teda po dvou hodinách, pejskové jsou ok a já ko. Jeden ještě nemá očička ale ještě na to máme 4-5 dní a já doufám že bude i ten v naprostém pořádku, i když je nejmenší ale je to bojovník," popsala FTV Prima.

"Hrozně ráda bych poprosila lidi, ať si všímají v okolí Měčín, Postřekov.. protože ta fena, na to že měla 11 štěňat, musela mít za prvé obrovské bříško a za druhý, teď musí být plná mlíka, ty štěňata musela 6 – 7 dní mít u sebe. Prosím moc lidi, pokud někde něco takovýho.. nebo víte, kdo mohl něco takového udělat, informujte buď PČR v Klatovech nebo útulek, já už si to rozjedu sama," vyzvala.

V případě, že by se prokázalo, že štěňátka někdo odkázal k smrti na poli schválně, původnímu majiteli by mohl hrozit až pětiletý trest.