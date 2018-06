Řidička si káru za 14 mega moc neužila: Nové ferrari rozstřelila pár sekund po koupi!

Zbrusu nové Ferrari 458 si tahle řidička moc neužila. Doslova pár vteřin poté, co poprvé usedla za jeho volant, sporťák za bezmála 14 milionů korun rozšvihala!

Incident, z něhož musí být každému milovníkovi »placatých kár« úzko, zachytily pouliční kamery v čínském městě Wenling. Žena, jejíž identitu tamní média nezveřejnila, si pořídila vysněné ferrari a jen co do něj usedla, natočila krátké video. „Poprvé ve ferrari. Je to nejúžasnější pocit na světě,“ tetelila se a sešlápla plyn.

Záhy měla úplně opačné dojmy. Na kluzké silnici totiž dostala smyk, trefila nezpevněná svodidla a nabořila protijedoucí BMW. Dle všeho jen proto, že zapomněla zapnout kontrolu trakce… Z nehody, do níž se přimotal ještě černý lexus, vyvázla bez zranění jak šoférka, tak její spolujezdkyně i řidiči dvou dalších nabouraných aut, se obešla bez zranění. Jenže škoda na rozbořeném ferrari se odhaduje na takřka 7 milionů…