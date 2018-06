Vražda dívky (†14) v Doubici před soudem: Obžalovaný mění výpovědi!

Už dříve byla promítnuta rekonstrukce tragédie, při níž dívka vylíčila, co se osudného dne v domě v Doubici odehrálo. Ukázala, jak ji Martin Ch. přivázal k židli, a pak jí hodil kolem krku provaz. Smyčku postupně utahoval.

ONLINE Vražda dívky (†14) v Doubici před soudem: Šokující popis sexuálních praktik a bolestná slova zdrceného otce oběti

„Snažila jsem se bránit, to už jsem ale ztrácela vědomí,“ vzpomínala. Obžalovaný, který svou výpověď neustále mění, vše zlehčuje. „Dal jsem palec a ukazováček proti sobě a trochu jsem ji přiškrcoval tak, jak jsme to dělali už dříve,“ řekl. To ale znalkyně jednoznačně vyloučila. „Byla škrcena intenzivně,“ řekla.

Martin Ch. předkládá různé verze, i když hovoří o svém vztahu k přeživší dívce, se kterou intimně žil. Tvrdí, že ji měl rád, pak zase, že se jí chtěl zbavit, ale zároveň ji finančně zajistit. Hned při prvním hlavním líčení prohlásil: „Vzhledem k tomu, co se stalo, je mi celkem ukradená.“ Později ale na dotaz soudkyně uvedl, že citově se od ní ještě neodpoutal.

Vaše dcera byla velice statečná! Vrah z Doubice napsal rodině oběti nechutný dopis

Přitom po celou dobu soudního jednání dělá vše pro to, aby vinu hodil na ni. „Na té akci jsme se předem domluvili, proto jsme tu mladší dívku poslali ven se psem,“ řekl u soudu. „Mohla utéct, přivolat pomoc, neudělala nic,“ prohlásil také. To, že on sám druhé dívce, která jeho škrcení nepřežila, nijak nepomohl, přešel jen konstatováním, že »už bylo pozdě«.

Tragédie se stala v noci na 24. září v domě v Doubici. Martin Ch. tam podle obžaloby obě dívky svazoval a škrtil prádelní šňůrou, provazem a koženým páskem několik hodin. Na jejich znehybnění použil elektrický paralyzér. Mladší z dívek jeho sadomasochistické praktiky nepřežila, starší byla vážně zraněna. Podle znalkyně přežila se štěstím.