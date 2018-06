Tragická smrt nadějného fotbalisty: Honza (†18) utonul před zraky kamarádů

Ján Barták se svým fotbalovým týmem TJ Lokomotíva Bánov vyhrával jeden zápas za druhým. V zápase proti Mužli vyhráli neskutečných 8:0 a získali pohár. Ján navíc už dodělal vše potřebné do školy a zdálo se, že období volna a klidu nic nestojí v cestě.

Pak však přišel osudový den, kdy se s přáteli šel vykoupat do místního rybníku. V hluboké vodě se náhle začal topit. Kamarádi se mu snažili pomoct, Ján je však v záchvatu paniky jen stahoval s sebou do hlubin. Jeden musel být odvezen do nemocnice, Ján už takové štěstí neměl: hladina se nad ním jednou provždy uzavřela. Proč zkušený sportovec zničehonic ztratil kontrolu nad vodním živlem, není známo.

Chlapcovi spoluhráči jsou ze ztráty svého obránce zničeni. Pro denník Nový čas vyjádřili svůj zármutek zprávami, které dojímají. „Milý Janko, mluvím k tobě do nebe za celý náš mistrovský fotbalový tým. Odešel nám člen naší rodiny, která jen před nedávnem oslavovala spolu titul," řekl se slzami v očích kamarád Filip. "Bez tebe bychom to nikdy nedokázali. Nikdy bychom si nepomysleli, že v neděli odehrajeme na hřišti poslední zápas. Vždy si byl ten, který držel kolektiv pohromadě a dokázal jsi nás vyhecovat k lepším výkonům. Číslo 4 zůstane navždy legendou a nikdy nezapomeneme na tvůj legendární gól nůžkami. Navždy zůstaneš v našich srdcích a nikdy na tebe nezapomeneme. Odpočívej v pokoji.“