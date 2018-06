Pornoučitelka z Pardubic zase učí, její intimní fotku měl jeden z žáků vylepenou doma

Nucená dovolená pro učitelku základní školy z Pardubic je u konce. Žena, kterou proslavila intimní fotografie na sociálních sítích, je podle serveru TN.cz opět v práci. Jak jsme již informovali v květnu, žena sice dostala výpověď, tu ale odmítla a nastoupila na dovolenou.

Školní rok ale zakončí za katedrou, ačkoliv se to řediteli a mnoha rodičům vůbec nelíbí. „Určitě to poškodilo jméno školy, uškodilo to všem zaměstnancům, kteří dobře pracují,“ uvedl ředitel školy František Němec. Právě rodiče na aféru upozornili – jeden ze žáků si osudnou fotografii totiž prý vylepil doma na stěnu pokojíčku!

Pardubická učitelka, která se chlubila orálem, se brání: Je to »zbytečná aféra«!

Učitelka se za celou aférou necítila zpočátku zodpovědná – fotografie prý není reálným zobrazením orálního sexu, šlo jen o recesi na 1. máje, kterou na internetu sdílel její manžel. „Hledí na to z vlastního pohledu sebekriticky. Měla si dávat větší pozor na to, co se kam dostává. V tomto smyslu to pro ni bylo velké poučení,“ uvedl právní zástupce učitelky Jan Poláček.