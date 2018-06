Šest let za tři mrtvé mladé! Slavomír (19), který řídil opilý, půjde do vězení

Tři mladé životy vyhasly při tragické nehodě, kterou loni v dubnu způsobil oslavenec Slavomír (19). Mladík se příbuzným omluvil a uznal vinu, soud s ním ale neměl slitování. Za smrt kamarádů si odpyká šest let v base.

K tragické nehodě došlo loni na začátku dubna u slovenské obce Lipany. Devět mladých lidí se vtěsnalo do starého džípu Suzuki Vitara, za jehož volant usedl tehdy 18letý Slavomír, který slavil narozeniny. Mladík pod vlivem alkoholu ale řízení nezvládl a s autem, které ani nebylo technicky způsobilé, se několikrát převrátil. Honza (†18), Daniel (†17) a Lucka (†17) při nehodě bohužel zahynuli. Smrt Simony (†18) na Orlíku: Další rána pro její maminku

Mladík, který nehodu způsobil, nyní stanul před soudem. Při stání se probíralo i to, jak řidiče kamarádi prosili, aby zastavil. „Vozidlo začalo nabírat velkou rychlost. Všichni ve voze začali křičet, aby Slavomír zpomalil. Ten řekl jen to, že on ví, jak má jet, a že po té cestě jel tisíckrát,“ popsala prokurátorka. „Prosili ho o život,“ dodal otec jedné z obětí.

„Nikomu jsem nechtěl ublížit, ani udělat nic špatného,“ litoval všeho Slavomír. Za mladíka se dokonce zaručila jeho škola a místní farnost. Bylo mu to ale málo platné. Od soudu odešel s nepodmíněným trestem ve výši šest let ve věznici s minimální ostrahou.