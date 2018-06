Studentka Míša (16) skočila kvůli nešťastné lásce z balkonu internátu, teď bojuje o život

Studentka prvního ročníku střední zdravotnické školy měla v úterý večer po setmění vyjít do nejvyššího poschodí a odtamtud skočit dolů. Podle vrstevníků byla Michaela ve špatném psychickém stavu. "Ona se večer asi pohádala s klukem a pak vyběhla nahoru na šesté poschodí, na samý vrch a jen proletěla přes pokoj. Rozběhla se a vyskočila ven," popsala TV JOJ studentka Sandra.

Dívka padala přibližně 22 metrů. Našli ji na trávníku před internátem s vážnými zraněními. Kromě četných zlomenin má údajně i krvácení do mozku. V kritickém stavu ji odvezli do trenčínské nemocnice, odkud ji vrtulník transportoval do Banské Bystrice, kde nadále bojuje o život.

Podle svědků TV JOJ se na jejím zkratovém chování podepsal alkohol. Případem se zabývá už i policie, která se ale vzhledem k věku dívky nechce blíže vyjadřovat. "V tomto případě půjde pravděpodobně o takový afektivní zkrat, sebevraždu, která se stala vlivem nějakého silného emocionálního zážitku a byla potencována alkoholem," míní slovenská psycholožka Darina Hrabovská.