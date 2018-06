ONLINE Soud k vraždě v Doubici: Oběť našli ještě se škrtidlem na krku, nemohla se bránit, uvedla znalkyně

Soudkyně pokračuje ve svém výslechu a otázkami dává Martinovi Ch. pořádně zabrat. "Chtěl jste ji svým jednáním zajistit finančně, formou odškodného za trestný čin, to se vám také povedlo, že? Proč tedy voláte svědky, kteří mají vaši přítelkyni popsat a říkat, jaká byla problematická, proč trváte na výslechu svědků, které zabere celé hodiny. Proč máte potřebu ji takto hanět před novináři?" ptá se soudkyně.

Martin Ch.: "Já očekával, že tu novináři nebudou, vzhledem k tomu věku."

Soudkyně: "Tak znovu, proč musíme vyslýchat svědky, kteří k samotnému činu nemají co říct?

Martin Ch.: "Chci ukázat na vzorci jejího jednání na to, že má tendenci přehánět a vymýšlet si."





Soudkyně: " Proč to musíme probírat při hlavním líčení v přítomnosti novinářů? Jakou to má vypovídací hodnotu v souvislosti s tím, co se stalo?"





Martin Ch.: " Jde o to, že to škrcení chtěla ona sama."





Soudkyně: " Ale při rekonstrukci jste řekl, že jste škrcení navrhl vy a ona řekla, že se to k vám nehodí."