Milenecký vztah přeživší a obžalovaného: Matka řekla, co se dělo před vraždou v Doubici

Před polednem předstoupila před soud matka přeživší dívky (16) a mnoha sděleními šokovala soudní síň. Přiznala, že dlouhou dobu vůbec netušila, že její dcera s více než dvakrát starším mužem udržuje milenecký vztah.

„Vztah byl přátelský, až do září, kdy se to stalo. Do roku 2017 jsem nepředpokládala, že jsou milenci. Neměla jsem důvod myslet si něco špatného,“ prohlásila žena hned v počátku výslechu. Dcera jí navíc prý ze začátku nepřiznala, že přespává právě u Martina Ch.

Soud k vraždě v Doubici ONLINE: Proti Martinovi Ch. bude vypovídat maminka zavražděné dívenky (†14)

Zpočátku v něm viděla pozitivum, protože její dceru motivoval ke studiu a byl na ni hodný. Nikdy si na ní ani nevšimla jakýchkoliv známek násilí. To, že dceři kupoval věci, jí ale prý vadilo. Po činu jí navíc poslal 16 tisíc korun, které použili na výdaje za koně.

„Bylo mi hrozně, když jsem zjistila, jakému člověku jsem ji svěřila. Pro mě bylo hrozně těžké pochopit a srovnat se s tím, co se stalo. Spíš bych pochopila, kdyby ji někdo napadl na ulici, ale že jí ublížil člověk, který ji znal a kterému jsem ji svěřila...,“ dodala matka.

ONLINE Vražda dívky (†14) v Doubici před soudem: Šokující popis sexuálních praktik a bolestná slova zdrceného otce oběti

Martin Ch. je obžalován z vraždy a pokusu o ni. Jeho oběťmi byly 14letá a 16letá dívenky, které hodiny mučil, svazoval a škrtil. Právě škrcení mladší z nich nepřežila. Obžalovaný před soudem řekl, že je mu líto, co se stalo, popírá ale vražedné úmysly a tvrdí, že šlo o nehodu.