Mladík hledal lepší místo na selfie: Zřítil se z 50 metrů do řeky! Pád nepřežil

Kvůli hezké fotografii cokoliv! Muž se snažil slézt po skále u vodopádů Gokak v Indii, aby měl co nejhezčí záběr. Na kluzké skále však uklouzl a spadl z výšky padesáti metrů! Pád nepřežil.

Ramjan Usman Kangji a jeho bratr Faruq se v sobotu s přáteli vydali k slavným vodopádům Gokak v Indii na piknik. Oba bratři údajně hodně popíjeli, než se šli podívat na vodopády. „Oba bratři Rajman a Faruq byli pod vlivem alkoholu, když se incident odehrál,“ řekl policejní důstojník pro New Indian Express. Ramjan chtěl pořídit co nejhezčí fotografii, a tak se rozhodl, že sleze u vodopádu po skále. To se mu však stalo osudným.

Na mokré skále uklouzl a spadl z výšky padesáti metrů do řeky pod vodopády. Pád nepřežil. „Když Ramjan spadl, Faruqa zastavili místní. Byl zatčen a byla proti němu podána žaloba,“ dodal policejní důstojník. Podle policejních záznamů za posledních pět let zemřelo u vodopádů devatenáct lidí, proto se policie rozhodla, že kolem okrajů skály u vodopádů postaví zábrany, aby podobným incidentům předešla.