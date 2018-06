Soud k vraždě v Doubici ONLINE: Proti Martinovi Ch. vypovídala maminka zavražděné dívenky (†14)

Začíná výslech maminky zavražděné dívenky. Soudkyně poslala obžalovaného co nejdále od ní, aby se na něj nemusela dívat. Navíc ženě dovolila při výslechu sedět na židli.

"Poprvé tam dcera spala, chtěla spát u té starší dívky. Chtěla jsem mluvit s jejími rodiči, dcera mi řekla, že jsou rozvedení, a já mluvila s ním, řekli mi, že je to otec. Já ho chtěla vidět, tak přijeli k nám, pozvala jsem je do obýváku, říkal mi, že je otec té starší, že má nakladatelství, že překládá z angličtiny, a říkal, že pojedou někam s koňma. Netušila jsem, že je to někdo jiný," vysvětluje matka oběti.