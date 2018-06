Proč to děláš, nic jsem ti neudělala: U soudu s vrahem z Doubice zazněla poslední slova zavražděné dívenky.

Tragédie se stala loni v září v Doubici. Bývalý novinář Martin Ch. tam obě dívky svázal a škrtil několik hodin. Mladší z nich nepřežila, starší byla zraněna. Svědci, kteří v úterý vypovídali, potvrzovali, že si obžalovaný v sadomasochistických praktikách liboval. „Svazovali jsme se, ale neškrtili,“ řekla. Dodala, že iniciátorem byl Martin Ch. „Moje záliba to není,“ prohlásila.

Obžalovaný si přál doplnit svou výpověď. Se slzami v očích pak opět vyprávěl o osudném večeru. „Celý začátek byl sehraný, ale nebylo to proti její vůli. Nezapírám, že jsem ji do toho vmanipuloval, ale nebylo to proti její vůli. Není pravda, že křičely a plakaly. Mladší netrpěla,“ dodal podle vlastních slov pro pozůstalé, aby se netrápili…

U soudu se pak ale zase choval suverénně. Některé svědky dokonce vyslýchal sám, místo svého obhájce. Dožadoval se výpovědi 12leté dívky, která znala obě oběti, to mu ale soudkyně zamítla. Pak trval na tom, že chce přehrát několikahodinové záznamy z rekonstrukce.

Řekla jsem mu, že to nechci

Soud v úterý přehrál zatím pouze rekonstrukci s přeživší obětí. „Když kamarádka odešla, ptal se mě na to svazování, už měl něco v ruce, že chce něco zkusit, ať sednu na židli, kterou posunul od stolu,“ vysvětluje přeživší dívka na záznamu. „Řekla jsem, že ne, že se chci jít vykoupat, ale on mě začal přivazovat, že vykoupat se můžu později. Chtěl, abych dala ruce za záda,“ popisuje a ukazuje na figuríně, jak to bylo. Navíc vysvětluje, jak jí obžalovaný utáhl pouta na rukou docela těsně.

„Bylo to hodně nepříjemný, obě ruce mi úplně skřípl. Řvala jsem, ať mi je sundá, dal mi i nějaký roubík, takový míček plastový, pak mi ho zas vyndal,“ říká a ukazuje, jak jí dával něco přes oči a zase to sundal.

„Furt jsem mu říkala, že je mi to nepříjemný. Ptal se, jaký mám pocit, říkala jsem, že je to divný.“ Martin Ch. ji pak prý chtěl za svázané paže zvednout do vzduchu, což ji bolelo. Zkoušel také, jestli se dokáže sama dostat z pout. Tou dobou už na sobě prý neměla podprsenku.

Poslední slova umučené dívenky

Dívka na záznamu ukázala, jak jí Martin Ch. hodil kolem krku provaz. „Škrtil mě silně, drsně. Bránila jsem se. Jak hodně tahal dozadu, spadla jsem i se židlí,“ uvedla s tím, že ji škrtil až do bezvědomí. Když se probrala, slyšela, jak se ho kamarádka ve vedlejší místnosti ptá, proč to dělá, že mu nic neudělala.

„On jí na to řekl, ať je zticha. Běhal tam mezi námi a zmatkoval,“ řekla. Dodala, že pak slyšela paralyzér, který předtím použil i na ni. „Poznala jsem ten zvuk,“ řekla. Pak už znovu ztrácela vědomí, bylo jí špatně. Co přesně s mladší dívkou dělal, neví, po celou dobu je totiž držel odděleně.