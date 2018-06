ONLINE Vražda dívky (†14) v Doubici před soudem: Šokující popis sexuálních praktik a bolestná slova zdrceného otce oběti

Svědkyně uvedla, že zavražděnou dívku nezná. "Vzhledem ke svým zkušenostem si myslím, že to, co se tam stalo, souviselo se sexem. Asi je chtěl obě svazovat, ona se asi bránila, proto se to stalo," uvedla.

"Obžalovaný mi ukazoval video, které natočil se sestrou, je vidět, že je opilá a močí na zahradě. Měl ho ve svém telefonu. Poslal mi i nějaké fotky sestry, já je ale hned smazala," dodala. dodala.