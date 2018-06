Pohřeb Silvie, kterou našli oběšenou na vratech: Výsledky pitvy nikdo nechápe

Rodina a přátelé se v neděli rozloučili s tragicky zesnulou Silvií M. (†40) z Velkého Mederu. Tu našel manžel s jejich dcerou oběšenou na vratech garáže se zalepenými ústy, svázanými končetinami a s igelitovou taškou přes hlavu. Podle provedené pitvy šlo o sebevraždu. Její nejbližší stále nedokážou pochopit, proč si to udělala.

„Milovala své děti a vždy byla dobrou manželkou,“ řekla pro server pluska.sk známá Silvie. Čtyřicetiletou ženu našel její manžel s dcerou oběšenou na garážových vratech. Žena měla zalepená ústa, svázané nohy i ruce a přes hlavu měla igelitový pytel. Na první pohled se tedy zdálo, že ženu někdo brutálně zavraždil. Pitva však potvrdila, že šlo o sebevraždu.

Se Silvií se rodina a přátelé naposledy rozloučili v neděli na hřbitově ve Velkém Mederu. Nikdo, kdo Silvii znal, nedokáže pochopit, proč by si něco takového udělala. „Všichni jsme z toho v šoku, nedokážeme si vysvětlit, proč se to rozhodla udělat. Nikdo si na ní nevšiml ničeho zvláštního,“ řekl Silviin švagr a starosta Zemianské Olče Gustáv Magyarics. Tragicky zesnulou ženu uložili do bílé rakve.

