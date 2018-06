Pavlíka (1) nechali v rozpáleném autě: Teplota stoupala k 70°C. Šlo o minuty

V sobotu nechali rodiče v Trenčíně na Slovensku Pavla (1) zavřeného v autě na parkovišti a vydali se do nákupního centra. Z rozpáleného auta chlapečka vytáhl hasič Petr (26) se svými kolegy. Při záchraně šlo o minuty.

Rodiče ze slovenského Trenčína se v sobotu vydali se synem Pavlem do tamního nákupního centra. Ovšem zatímco rodiče šli dovnitř, ročního chlapce nechali v rozpáleném autě v autosedačce. „V autě může být při vysokých teplotách hned až 70°C, což může maličkým dětem okamžitě rozvrátit vnitřní prostředí. Jelikož dítě nemá regulační schopnosti, za těchto okolností nejpravděpodobněji zemře,“ uvedla dětská lékařka Katarína Šimovičová pro čas.sk.

Stačilo tedy málo a všechno mohlo dopadnout tragicky. Pavel byl v autě půl hodiny, když si ho všimli kolemjdoucí a zavolali hasiče. „Viděli jsme, že dítě je v autosedačce. Okamžitě jsme rozbili boční sklo,“ řekl hasič Petr, který batole z vozidla vytáhl. „Přes rozbité sklo jsem vešel do auta. Chlapeček plakal, byl zpocený, měl mělké dýchání. Sebral jsem ho do náručí a podal kolegům,“ dodal Petr.

Malého chlapce posléze zabalili do studené deky a záchranka ho převezla do nemocnice. „Dítě naštěstí nebylo v život ohrožujícím stavu. Bylo zpocené. Záchranáři ho převezli do trenčínské nemocnice,“ řekla mluvčí operačního střediska záchranářů Alena Krčová.

