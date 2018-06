Soud s vrahem z Doubice ONLINE: Slzy lítosti, pak sex a špína! Dvě nezletilé dívky prožily 5 hodin mučení, jedna skončila mrtvá

"Dívenka to odmítla, nechtěla v pokoji zůstat sama svázaná. Nevěděl jsem, co mám dělat. Znovu jsem ji odvedl vedle a řekl jsem, že to bude dobré, ať počká. Přítelkyně mezitím prošla kolem nás dolů, vypadala zvláštně, říkala, že chce do nemocnice. Dole jsme si sedli, a řešili, jak to vyřešit. Přítelkyně chtěla, ať jí zavolám sanitku. Souhlasil jsem a šel nahoru pro mobil. Pak jsem si řekl, že to takhle nepůjde, že to bude problém, že přijede i policie, že neodletím, že mě seberou na letišti. Přítelkyně byla ve stresu."

"Říkal jsem si, že to vyřeším tak, že tu mladší dole paralyzuju, vynesu ji nahoru, tam jsem si připravil textilní pásku a uvážu jí u postele. Sešel jsem dolů, vzal jsem si paralyzér a řelkl jsem jí, že tu počká nahoře, že s námi do nemocnice nepojede. Zasekla se ale pod schodama, chtěla jet s námi. Dal jsem jí paralyzér nad tričko na zátylek, udělalo to zvuk, já jsem jí pak sesul dolů, nechápu vůbec, jak jsem to mohl udělat," popisuje a zakrývá si oči rukou.