Sadistická jeptiška roky bila sirotky do krve a nechala je znásilňovat: Odsedí si jen 2 roky

Už přes deset let se polské soudy zabývají případem děsivého zacházení s dětmi ve Výchovném centru boromejských sester v hornoslezském městě Zabrze. Hlavní obviněnou je sestra Bernadetta, občanským jménem Agniezska F. Desítky let spolu s dalšími jeptiškami psychicky i fyzicky týrala své dětské svěřence. Soudy v silně katolickém Polsku však s obžalovanou jeptiškou zachází doslova v rukavičkách.

Bernadetta své sadistické choutky obhajuje jako pohnutky z boží vůle a přeje si zproštění viny. Soud v Zabrze dnes její stížnosti zamítl a rozhodl o její vině. Již v roce 2011 byl jeptišce uložen trest - pouhé dva roky odnětí svobody, ale přesto jeptiška doposud nenastoupila k výkonu trestu.

Peklo ve jménu Božím

Co bylo doposud sestrám dokázáno? Výjevy jak z Dantova pekla se několik let odehrávaly v instituci, kde mělo být o sirotky dobře postáno. Jeptišky den co den bily své svěřence a zamykaly je do pokojů se staršími dětmi, které si na nich krutě vybíjely zlost. Při fyzických trestech nezřídka kdy tekla krev. Dětem bylo nadáváno do zvrhlíků, zmetků a prevítů.

Podle vyšetřovatelů se zrůdnosti odehrávaly už od sedmdesátých let. Oběti vypověděly, že je sestry zavíraly do místnosti s dospělými muži, kteří je zneužívali. Když si poté Bernadettě stěžovaly na sexuální napadení, dostalo se jim odpovědi, že jsou zvrhlíci a mnohdy několik ran do obličeje.

Odpyká si někdy trest?

V roce 2010 soud rozhodl o odsouzení Bernadetty (2 roky) a Franciszky (8 měsíců) za psychické, fyzické a sexuální týrání dětí. Bernadetta si měla trest odpykat ve Vratislavské věznici, tam však nikdy nenastoupila. Soud její trest neustále odkládal i z důvodu jejího stáří (59 let) a podlomeného zdraví. Letos v únoru požádala zvrhlá matka představená o další odložení trestu z důvodu svého stáří a náročné služby pro Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Odpyká si „milosrdná sestra“ trest za svou hrůzovládu?

