Ruský taxikář vjel na chodníku do lidí: Byl opilý, údajně si spletl pedály. Zranil 7 lidí.

Policie k možné příčině nehody uvedla, že řidič zřejmě ztratil nad vozem kontrolu. Taxikář, který pochází z Kyrgyzstánu, podle médií po svém zadržení vypověděl, že nehodu způsobit nechtěl.

Z videa, které bylo zveřejněno na internetu, je patrné, že taxikář prudce vybočil ze stojící kolony a najel na chodník, kde srazil několik chodců. Zastavil až po nárazu do dopravní značky, následně se ale pokusil opět rozjet, v čemž mu zabránili kolemjdoucí, kteří se k jeho vozu vrhli. Řidič se následně snažil utéct, ale dav lidí ho pronásledoval, nakonec byl dopaden.

Stav zraněných je s výjimkou jedné ženy, která byla zraněna vážně, uspokojivý. Podle lékařů ale žena není v ohrožení života. Bilance zraněných se po nehodě lišila, policie udávala sedm zraněných a lékaři hovořili o osmi ošetřených.

Mezi zraněnými jsou dva mexičtí fanoušci, kteří do Ruska přijeli na fotbalový šampionát, Ukrajinec a Rusové.

