Žena v Chlumci porodila u koupaliště! Policie nestihla přijet včas

To se jen tak nevidí. K dramatickému porodu došlo u koupaliště v Chlumci nad Cidlinou. Policisté dostali ve čtvrtek hlášení, že poblíž něho rodí žena. Vyjeli proto na místo a maminku skutečně našli. Bylo však už pozdě.

Hlášení dostali chlumečtí policisté krátce po páté hodině odpolední. „Vyjížděli prověřit nevšední oznámení, totiž že v okolí koupaliště v Chlumci nad Cidlinou se má nacházet rodící žena,“ řekl webu TN.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Informace byla pravdivá.

Poblíž řeky Bystřice strážci zákona objevili ženu, která jen několik okamžiků před jejich příjezdem porodila miminko. "S rodičkou jsme okamžitě navázali kontakt, zjistili, že je v dobrém psychickém stavu a poskytli jí a novorozeněti speciální termofólii proti prochladnutí," dodal Moravčík. Krátce nato na místo přijeli i záchranáři, kteří rodičku i s dítětem převezli do nemocnice.

"Pokud je pravdou, že si čerstvě narozená miminka pamatují osoby, se kterými přijdou bezprostředně po porodu do styku, tak pevně věříme, že mezi námi můžeme uvítat dalšího z mnoha fanoušků královéhradecké policie. Mamince i miminku gratulujeme k úspěšnému vkročení do života a přejeme jen to nejlepší," uzavřel mluvčí.