Louise (2 měsíce) nechala matka na hřbitově: Plakat ho uslyšeli lidé bydlící poblíž

Matka své dvouměsíční dítě jménem Louis položila na hřbitově mezi dva hroby a utekla. Novorozený chlapec by tam zřejmě zemřel nebýt lidí bydlících poblíž. „Soused našel toho chlapce, když ho slyšel plakat. Vrátil se zpět do svého domu, aby zavolal pomoc a skupina lidí šla dítě sebrat,“ uvedl Angel Castillo pro Mirror, který bydlí v blízkosti hřbitova. Je zázrak, že chlapec, který na hřbitově strávil noc, přežil. „Říkali, že chlapec tam byl přes noc sám. Mohlo to být daleko horší. Kdyby ho nikdo ráno neslyšel, zůstal by tam. Na tom hřbitově je spousta toulavých psů a hlodavců. Kdyby byl zraněn nebo nemocen, nikdo by mu tam nepomohl,“ dodal.



Chlapec byl převezen do nemocnice, kde ho ošetřili a posléze byl předán sociálním pracovnicím. Policii se podařilo zjistit, kdo je jeho matka a kde se zdržuje. Podle informací Mirroru byla již zatčena a bylo proti ní vzneseno obvinění.