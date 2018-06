Pětiměsíční holčičku zakousl německý ovčák. Bezbranné dítě napadl ve spánku

Jedl s nimi, spal s nimi a na malou Paige dohlížel, když ji maminka nechala v autosedačce. Německý ovčák byl pro pětiměsíční holčičku nejlepší chůvou. Nikdo tedy nedokáže pochopit, co se mohlo v úterý večer stát. Tehdy Tarika George, maminka Paige, nechala svou dcerku v péči jejího spolubydlícího a odešla ven, když se vrátila, šla svou dcerku zkontrolovat a tehdy se jí naskytl hrůzný pohled. Její dcerku zakousl ve spánku pes, který byl jako člen rodiny.

Nikdo neví, co se onoho večera stalo. Spolubydlící dle DailyMail policii vypověděl, že dal dítě spát a sám si šel lehnout do jiného pokoje. „Jedl s námi, spal s námi, následoval nás kamkoliv jsem šli a když jsem ji dala do její autosedačky, tak na ni dohlížel,“ řekla otřesená Tarika George. Pes byl utracen a podle policie nedošlo k žádnému pochybení nikoho v domácnosti.

