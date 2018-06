Záhadná smrt Adama (†14) při tělocviku. Začátkem roku zhubl o 20 kil, říkají spolužáci

Naposledy vydechl na půdě školy. Osmák Adam K. (†14) ze ZŠ Ing. O. Kožucha ve Spišské Nové Vsi zkolaboval během hodiny tělesné výchovy. Udělalo se mu zle, tělocvikář ho poslal oddechnout si, a o pár minut později chlapec vydechl naposledy. Co stojí za jeho smrtí, je záhadou. Podle spolužáků však od začátku roku zhubl až 20 kilogramů.

Podle zjištění deníku Plus Jeden Deň se Adam v osudný den choval divně i na předcházejících hodinách. K tragédii došlo během testování sportovní zdatnosti osmáků na multifunkčním hřišti v areálu školy. „Dítě mi řeklo, že ředitel, který vedl hodinu tělocviku, poslal Adama, ať si jde sednout do stínu. Chlapec měl však při odchodu spadnout na zem. Až po zhruba třech minutách mu začali poskytovat přítomní první pomoc, protože vyučující sledoval běh ostatních žáků,“ řekla šokovaná máma Adamova spolužáka listu.

Podle deníku měl mít Adam problémy už na hodině, která tělocviku předcházela. „Před tělocvikem jsme měli slovenštinu a psali jsme diktát. Adam vždy napsal větu jako první. V ten den byl však velmi zpomalený, všimla si toho i učitelka, která se ptala, co s ním je. Dokonce se na něho přišla podívat i na hodinu tělocviku. Krátce ho pozorovala a poté odešla,“ tvrdí zdroj listu. Ředitel školy a zároveň učitel tělocviku Bohuslav Vaľko, o jehož hodině se tragédie stála, nechtěl neštěstí příliš komentovat. Osmák Adam (†14) zemřel při běhu v tělocviku, hodinu vedl ředitel

„I přes enormní úsilí vrátit Adama k životu se nám to ani s pomocí záchranných složek nepodařilo. Okamžitě po nešťastné události jsme vyloučili osobní dosah na žáky a zabezpečili jsme jim i psychologickou pomoc,“ řekl sám ředitel. „Ohledávající lékař předběžně vyloučil cizí zavinění a nařídil vykonat pitvu. Policie v této souvislosti přijala trestní oznámení a podle výsledků pitvy rozhodne o dalším postupu,“ oznámila košická policejní mluvčí Lenka Ivanová.

Rodiče žáka jsou z jeho náhlého úmrtí zdrcení. K tomu, zda jich sen nebyl nemocný, protože podle spolužáků na začátku roku rapidně zhubnul až možná 20 kil, se nechtěli vyjadřovat. „Adámka jsme znali odmalička. Byl to velmi chytrý, nadaný a slušný chlapec. Měl hodně rád geografii, stále chodil na soutěže a olympiády. Je smutné, že odešel tak mladý. Obrovská rána to musí být i pro mladší sourozence, kteří chodí do té samé školy," uzavřela smutně sousedka Viola.