Smrt při hledání kešek: Asociace tvrdí, že je to bezpečná aktivita pro rodiny s dětmi, čtyři oběti podcenily pravidla.

Když vstupovali do podzemí, bylo nebe modré bez mráčku a předpovědi o dešti nemluvily. Tak začátek dobrodružství, které se změnilo v tragédii, popisuje přeživší mladá žena. Čtyři keškaře spláchla v zatrubněné části Motolského potoka přívalová vlna. Silný proud, dlouhá chodba bez úchytů a příliš málo času hrály roli v událostech sobotního odpoledne.

Tři keškaře potok vyplivl do Vltavy, dva z nich přežili. Sedmadvacetiletá žena byla bohužel mrtvá, Jana Česala policie dál hledá. „Vedení České asociace geocachingu vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým oběti tragédie. Zároveň přejeme brzké uzdravení oběma zraněným,“ uvedl zástupce České asociace geocachingu na Facebooku.

„Hledání kešek je v drtivé většině případů bezpečnou a bezproblémovou aktivitou vhodnou i pro rodiny s dětmi. Pouze nepatrný zlomek keší má dobrodružnější charakter, vyžaduje dobrou fyzickou kondici, zvláštní dovednosti či vybavení. Při dodržování pravidel jsou však i tyto kešky bezpečné. Do této kategorie patřil i cíl skupiny z Motolského potoka. Daná keška byla správně klasifikována vysokou terénní obtížností s důrazným odkazem na pravidla pro bezpečný pobyt v podzemí. Ač vyšetřování této tragické události není dosud uzavřeno, zdá se, že hráči podcenili to nejzákladnější pravidlo, kterým je nevstupovat do podzemních prostor v případě hrozících intenzivních dešťů,“ dodal.

Asociace apeluje na to, aby lidé při hledání schránek dbali na bezpečnostní pravidla. „Geocaching není o nic rizikovější aktivitou než jakýkoliv jiný sport provozovaný ve volné přírodě.“

