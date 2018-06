Všem ses nám vtiskla do srdcí: Smutná vzpomínka hasičů na zesnulou kolegyni Adrianu (†21)

Adriana zemřela v neděli 10. června po vážné dopravní nehodě. Ztráta mladého života zasáhla zejména kamarády a kolegy mezi hasiči - Adriana byla totiž dobrovolnou hasičkou a reprezentantkou a mistryní světa v požárním sportu.

"Neskutečně smutná zpráva...ta bolest v srdcích nejbližších i kamarádů hasičů je nesmírná...každé slovo je zbytečné...," napsala na sociálních sítích paní Alena.

Adriana studovala, aby z ní jednou mohla být učitelka matematiky a fyziky. Sportu se už pět let věnovala sice jen jako koníčku, přesto v něm excelovala na české i světové úrovni. Mezi dobrovolnými hasiči se pohybovala již od roku 2008.

Zemřela česká královna požárního sportu: Hasička Adriana (†21) měla vážnou nehodu

V požárním sportu závodila za rodné Partutovice, ale i za další oddíly. Kolegyně z Císařova na ni vzpomíná na Facebooku. "Byl to rok 2014 (pokud se nepletu) srpen. Závody v Luboměři. Tam mi kluci ukázali rozesmátou drobnou blondýnku a řekli, ať jdu za ní a zeptám se jí. Stovky prý umí na jedničku a bodejť by ne, když je v tomto odvětví mistr! Tehdy jsem ji vůbec neznala, a tak jsem se staženýma půlkama a knedlíkem v krku vyrazila požádat o pomocnou ruku. Hlavou mi běželo, že musí určitě říct ne, protože už je dávno na mnohem vyšší úrovni než my," popisuje hasička Vendy. Tehdy jim totiž chyběli lidé, kteří by chtěli běhat postupové závody.

Adriana ji ale neodmítla, naopak se bála, že by to týmu mohla pokazit. Ale slovo dalo slovo a Adriana týmu pomohla. I na dalších závodech jim pomáhala a radila. "Důkazem je i poslední republikové kolo, které s námi jela. V noci se vrátila autobusem že zahraničí, kde nás reprezentovala, doma si vzala čistý kalhotky, dala pusu mamce, nasedla s námi do auta a ve dvě ráno jsme usínali. V pět budíček a hurá na závody. Mohla říct: 'Ne, nejedu. Mám toho plný zuby.' Ale taková prostě Áďa nebyla. Adriana byla tak skromný a úžasný člověk, že se nám všem, kteří jsme dostali tu čest ji poznat, vtiskla do srdcí. Tvůj odchod je pro svět (nejen) požárního sportu velkou ranou. Nikdy nezapomeneme!" uzavřela Vendy.