Skákací hrad plný dětí se převrátil, šest jich skončilo v nemocnici: Policie hledá svědky

Nejméně šest dětí ve věku od osmi do jedenácti let skončilo v nemocnici po pádu skákacího hradu u Konopiště. Případem se zabývá policie, která nyní hledá svědky neštěstí. Vyšetřovatelé by uvítali, kdyby se ozvali i lidé, kteří si atrakci natáčeli.

K neštěstí došlo v sobotu 2. června kolem půl páté odpoledne. V zámeckém parku osudného dne probíhala oslava jednoho z rádií a pořadatelé v rámci akce postavili i nafukovací skluzavku „Piráti z Karibiku“. Jenže atrakce plná dětí se zničehonic převrátila a nejméně šest dětí se zranilo. Většinou šlo jen o modřiny a odřeniny, jedno z dětí si ale podle FTV Prima zlomilo čelist a lékaři ho museli převézt do Thomayerovy nemocnice v Praze. Neštěstí na Konopišti: Plný skákací hrad se převrátil, 7 dětí se zranilo!

Policisté incident momentálně šetří jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřovatelé se obrátili na veřejnost a vyzvali místní i turisty, kteří nehodu viděli a ještě nepodali svědectví, aby tak co nejdříve učinili. „Stejně tak by přivítali jakékoliv obrazové materiály, na kterých je zachycena atrakce nejen v okamžiku svého převrácení, ale i v době před ním. Stále totiž nejsou jasné některé skutečnosti, například to, kolik se v tu chvíli na skluzavce nacházelo dětí a zda nebyl zraněn ještě někdo další. Nejen na tyto otázky by potřebovali znát odpovědi co nejdříve,“ uvedla na webu policejní mluvčí Eva Stulíková.

Pokud by police ustanovila konkrétního pachatele, v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti. „Jakékoliv informace, které souvisejí s touto událostí, popřípadě videozáznamy či fotografie atrakce, přijmou policisté obvodního oddělení P ČR Benešov, Jiráskova 993, 256 01 Benešov. Lze je taktéž kontaktovat telefonicky na číslech: 974 871 700, 735 785 558, anebo e-mailem: bn.oo.benesov@pcr.cz. Za pomoc a spolupráci děkujeme,“ dodala mluvčí.