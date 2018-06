Smrt Sabinky (†2) v rozpáleném autě: Táta Lukáš je na dně! Před lety přišel tragicky o matku

Zanedlouho měli přivítat na svět dalšího potomka, namísto radosti jim ale zbyly oči pro pláč. Malá Sabinka (†2,5) se narození sourozence nedožila, v pondělí umřela v rozpáleném autě, kde ji nechala její maminka, když šla do nemocnice na vyšetření. Ačkoliv Jana (30) tvrdí, že holčičku chodila pravidelně kontrolovat, dítě bylo v rozpáleném autě přibližně čtyři hodiny.

Neštěstí se stalo u nemocnice ve městě Trstená. Jana, která je v pátém měsíci těhotenství, sem přijala krátce před devátou na gynekologické vyšetření. Auto i se Sabinkou odstavila na zakázaném místě a šla k lékaři. Když přišla před jednou odpoledne, našla dcerku bez známek života. I když ji ihned zanesla k záchranářům do nemocnice, děťátko se bohužel nepodařilo oživit. Těhotná Jana nechala Sabinku (†2,5) v rozpáleném autě a šla na vyšetření, dítě zemřelo

Podle sousedů jsou manželé Lukáš a Jana (oba 30) svoji přibližně čtyři roky a narození Sabinky pro ně bylo velkým darem. „Lukáš měl smutné dětství. Když měl devět let, zemřela mu matka na rakovinu. Těžko se z toho dostal a teď tohle,“ řekla deníku Plus JEDEN DEŇ sousedka. Žena také uvedla, že se mladý pár na nový přírůstek velmi těšil. „Řekla jsem mu, Luky, držím vám palce, ať je děťátko hlavně zdravé,“ dodala s tím, že Lukáš byl starostlivý táta, holčičku měl moc rád a tragédie ho zlomila.

Případem se nyní zabývá policie. Jana podle TV Markíza vypověděla, že dcerku chodila pravidelně do auta kontrolovat. Vyšetřovatelé si nejspíš i proto vyžádali kamerové záznamy, aby si to mohli ověřit. Sousedé to nedokážou pochopit, podle nich šlo o starostlivou maminku. Sabinka (†2,5) trpěla v rozpáleném autě 4 hodiny: Byla celá modrá, popisuje hrůzu svědek

„Byla to šťastná rodinka. Jana byla na Sabinku velmi navázaná, starala se o ni s velkou láskou. Společně se procházeli po vesnici. Všichni je znali jako milující pár, který žil jeden pro druhého. Sabinka se jí narodila předčasně na východním Slovensku a na Oravu se přestěhovala teprve nedávno. Z dcerky nespustila oči ani na chvíli, byla na ni velmi navázaná,“ řekla Novému Času sousedka.

