Pohřešovaný olomoucký radní přišel o práci! Záhadně zmizel před měsícem

Představenstvo TSMO odvolalo Petříka v pondělí na mimořádném zasedání. Na nového ředitele bude vypsáno výběrové řízení.

„Osobně si práce pana Petříka pro akciovou společnost velmi vážím, zákoník práce ale platí pro všechny bez rozdílu,“ komentoval rozhodnutí o ukončení pracovního poměru s Petříkem místopředseda představenstva TSMO Miloslav Strýček. Pohřešovaný radní z Olomouce před zmizením vybral peníze: Utekl, je přesvědčena manželka

O volbě nového předsedy představenstva a vypsání výběrového řízení na ředitele společnosti se představenstvo TSMO podle Strýčka poradí s vlastníkem, tedy městem, a následně rozhodne na svém dalším zasedání. „Jsem rád, že společnost i přes nepřítomnost ředitele dále funguje a plní úkoly veřejné služby,“ uvedl Strýček.

Petřík v neděli 6. května odešel z místa svého bydliště v Olomouci neznámo kam a od té doby o sobě nepodal zprávu. Podle policie byl spatřen v Brně tři dny po odchodu z domova.

Olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD) dnes ČTK řekl, že Petříkova absence zatím nekomplikuje fungování městské rady. O případné změně v personálním složení rady by muselo rozhodnout zastupitelstvo, které se sejde až v září. „To už bude těsně před volbami. V tuto chvíli proto není důvod to nějakým způsobem uspěchávat,“ odpověděl Staněk na dotaz, zda se hledá náhrada za Petříka do městské rady. Pohřešovaného radního zahlédli v Brně: V emailu psal o akutních zdravotních potížích

Petříkovo jméno figuruje v návrhu kandidátky ČSSD pro komunální volby v Olomouci. Konečnou podobu kandidátky bude koncem června schvalovat místní ČSSD.

Regionální média spekulují, že Petříkovo zmizení může souviset s prověřováním veřejných zakázek na protipovodňová opatření v Olomouci. Hanácký večerník přišel s hypotézou, že Petřík mohl být zařazen do programu na ochranu svědků. Policie ale následně zopakovala, že po Petříkovi pátrá.

TSMO jsou akciovou společností, kterou stoprocentně vlastní město Olomouc. Firma se stará například o svoz komunálního odpadu, údržbu veřejné zeleně či čistotu ve městě. Petřík v představenstvu TSMO usedl v roce 2000 a později se stal ředitelem firmy.