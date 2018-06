Maturant (†20) se utopil při oslavách. Přítelkyně Dominika mu poslala do nebe dojemný vzkaz

Oslava a výborná nálada se na nádrži Duchonka během okamžiku změnily na drama s velmi smutným koncem. „Viděl jsem, jak parta chlapců sedí a leží na lehátkách, když najednou dva začali utíkat po hrázi a po chvíli vlezli do vody. Ten jeden začal křičet o pomoc, protože se asi topil. Někteří mu běželi na pomoc, ten, co s ním byl ve vodě, plaval k němu, jenže jim zmizel pod hladinou a už ho nedokázali najít,“ popsal webu Pluska.sk Augustín (18) hrůzu, kterou viděl na vlastní oči.

„Hasiči, kteří přijeli na místo neštěstí, mladíka nedokázali najít, proto povolali potápěče. Ti ho sice po chvíli našli, byl však bez známek života,“ uvedl mluvčí nitranských hasičů Michal Varga. Podle Augustína měla parta vypito, ale zda i Maroš, to nedokázal říct. Skutečnost, zda mladík šel do vody pod vlivem alkoholu, odhalí až nařízená pitva. Nejhůře snáší Marošovu smrt jeho milá Dominika. „Dominiku smrt jejího milovaného doslova zlomila. Velmi špatně to snáší a je z toho úplně na dně. Proplakala celou noc. Byl její velkou láskou,“ řekla její máma.

Dívka napsala na sociální síť dojemná slova plná smutku i lásky. „Konečně když jsem našla někoho, o koho se můžu vždy opřít, toho, který mě miloval takovou, jaká jsem, dokázal mě chápat, poradit mi vždy, když jsem něco nevěděla, obejmout mě vždy, když jsem to potřebovala. I když to teď už nevrátím zpět, pro mě tu budeš navždy. Navždy v mém srdíčku. Můj miláčku. Děkuji ti za všechno! Miluji tě! Dávej tam nahoře na nás pozor, brzy se tam uvidíme a budeme mít společnou svatbu, o které jsme snili,“ napsala Dominika. Případ nadále vyšetřuje policie.