Babička vezla vnoučata (7 a 8) zavřená v psích klecích. Zavřeli ji za týrání dětí

Jsou snad děti zvěř? Podle Američanky Leimome Cheeks (62) zřejmě ano. Žena z Memfisu ve státě Tennessee se neštítila zavřít vlastní vnoučata do klecí pro psy, když je vezla v autě. Sama nakonec skončila v jiné kleci – za mřížemi vězeňské cely.

Neskutečné chování Cheeks natočil řidič kolemjedoucího vozu. Na záběrech je vidět, jak žena otevírá klec, ze které vylézá její vlastní vnučka.

Zalarmovaní policisté ženu zatkli a obvinili ji z týrání a ohrožování dětí. Následně vyslechli děti, které uvedly, že je babička do klecí strčila poté, co jim řekla, že v autě není dost místa. Záběry, které rvou srdce: Chlapci (8 a 11) žili 5 let uvázaní ke stromu!

Děti si také stěžovaly na to, že bylo v autě neskutečné horko, informovala stanice WEG. Teploty v sobotu, kdy k incidentu došlo, se přitom pohybovaly venku kolem 30 stupňů Celsia.