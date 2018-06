Oslava maturity skončila pláčem: Mladík (†20) se utopil při oslavách

Smutek a velký žal se nese obcí Skačany od momentu, kdy se nad ní začala šířit zpráva, že při koupání ve vodní nádrži Duchonka se v pátek utopil čerstvý maturant Maroš (†20). Nebohý mladík tam byl s partou kamarádů a maturantů od čtvrtka, v sobotu se měli vrátit domů.

„Viděl jsem, jak ta parta chlapců sedí a leží u lehátek, když najednou dva začali utíkat po hrázi a po chvíli vlezli do vody. Ten jeden se po odrazu začal topit a někteří mu utíkali na pomoc, jenže zmizel pod hladinou a oni ho nedokázali najít,“ řekl Augustín (18), který viděl všechnu hrůzu webu Pluska.sk.