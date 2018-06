Zázračné kapky »šarlatánů« na cholesterol? Jen voda a líh!

Jedním ze zázračných preparátů jsou kapky Joalis. Klientům je nabízejí například v institutu psychosomatické medicíny AKTIP. Praktiky tamních terapeutů odhalil dokument Infiltrace: Obchod se zdravím, který odvysílala Česká televize.

Kučera z šarlatánského AKTIP: Na chronickou bronchitidu psal vitamíny...a penízky se kutálely

Figurantku, herečku Ivu Lokajovou (46) trápí chronická únava. V AKTIP jí byla doporučena i konzultace u údajné specialistky na detoxikaci Kamily Pufrové. Ta jí nejprve jezdila po dlani kovovým přístrojem Salvia a údajně »komunikovala přes dráhu osrdečníku s mozkem«. Přístroj je podle odborníků na elektrotechniku zřejmě obyčejný ampérmetr. Následně jí předepsala detoxikační kapičky Joalis.

Video Upoutávka na pořad z cyklu Infiltrace: Obchod se zdravím - česká televize 1080p 720p 360p REKLAMA

Podle chemického rozboru Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT je v kapkách z měřitelných sloučenin jen voda a líh. Jejich výrobce ale vydal prohlášení, že odvysílaná reportáž je neobjektivní. „Stojí za námi nejen stovky terapeutů, kteří se řízené a kontrolované detoxikaci věnují, ale i ověřené klinické studie,“ tvrdí firma.

Blesk si vyžádal klinickou studii, která by měla prokazovat účinek kapek Joalis doporučovaných ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. Vyznat se v odborné terminologii a řadě tabulek ale není pro běžného zákazníka snadné, a tak jsme požádali šéfa klubu Sysifos MUDr. Jaromíra Šrámka, aby ji zhodnotil.

Radila sex s milencem či „vykadit rakovinu“. Šálila i vzděláním, uvedla univerzita

„Informací, která je vidět na první pohled, je zřetelný pokles (cholesterolu pozn. red.) v obou větvích studie. U parametrů citlivých na životní styl je to obvyklé. Lidé zařazení do studie jsou více motivovaní žít zdravěji, takže dochází ke zlepšování parametrů,“ říká Šámek. Jinými slovy tedy hladina cholesterolu v krvi klesala nejen lidem, kteří užívali kapky Joalis, ale i těm, co užívali obyčejné placebo (neúčinnou látku, pozn. red.). Mohlo to být i tím, že jedli zdravěji nebo se více hýbali. Oba poklesy nebyly z medicínského hlediska příliš významné, při užívání Joalisu byly přeci jen mírně vyšší, ale jen u někoho.

Šarlatáni z Aktipu se holedbají luxusem: Budete se válet v závistivých křečích

Úspěch u starších žen

„Zajímavou otázkou vycházející čistě z analýzy dat je to, kde se ten rozdíl bere. Pokud by totiž byl skutečně přípravek efektivní, byl by nejspíše zaznamenán pokles ve všech skupinách pacientů. Dílčí výsledky ukazují, že rozdíl v poklesu LDL cholesterolu nebyl zachycen ani ve skupině mužů, ani ve skupině s příznaky trvajícími déle než rok, a nejspíš ani ve skupině účastníků pod 60 let. Takže je pravděpodobné, že Joalis měl nějaký efekt jen ve skupině žen nad 60 let s dyslipidémií (zvýšená hladina krevních tuků, pozn. red.) trvající méně než rok,“ rozplétá výsledky studie doktor Šrámek.

Ve skupině užívající Joalis bylo jen 16 pacientů s příznaky trvajícími méně než rok. „Celý pokles hladiny LDL lze připsat na vrub několika málo pacientkám starším šedesáti let. Na potvrzení tohoto předpokladu by bylo třeba analyzovat surová data,“ popisuje Jaromír Šrámek. Zároveň připomíná, že studie nebyla publikována v žádném respektovaném vědeckém časopise a neprošla recenzním řízením, což se u seriózních studií vždy vyžaduje.

Šéfka šarlatánů Klímová versus Blesk: Jak brání kšeft a na koho svalila vinu?

Zabraly opravdu kapičky?

MUDr. Jaromír Šrámek: Možná se jen důchodkyně víc hýbou

„Výsledek rozboru klinické studie společnosti Joalis: Výsledný pokles LDL cholesterolu je malý, zejména po zohlednění nejistot měření a rozptylu výsledků je nejspíš nepříliš významný klinicky. Závažnější je ale struktura zjištěného poklesu. Zdá se totiž, že k poklesu LDL cholesterolu nedochází u všech účastníků studie, ale pouze u žen nad 60 let, které mají zjištěnou dyslipidémii méně než rok. Takových žen je ale v celé studii jen několik. Přitom zrovna v této skupině může dojít velmi snadno k výrazné změně životního stylu. Z řady možných situací namátkou například odchod ze sedavého zaměstnání do penze s možností větších sportovních aktivit.“