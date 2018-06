Táta dvou holčiček se zabil na motorce: Martin (†34) nezvládl předjíždění

Tragicky skončila květnová vyjížďka na motorce pro čtyřiatřicetiletého Martina ze Znojemska. Podle policie nezvládl předjíždění a narazil do sloupu. Tatínek dvou malých holčiček byl bohužel na místě mrtvý.

K tragické nehodě došlo ve středu 30. května kolem 18:30 na silnici od Drnholce směrem na Dobré Pole. Na vině bylo podle policie patrně nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Úsek, kterým motorkář projížděl, je označený dopravní značkou upozorňující na nerovnost silnice, jsou tam vyjeté koleje.

"V důsledku nepřizpůsobení rychlosti se v době, kdy se vracel zpět do pravého jízdního pruhu, dostal do smyku a vyjel mimo komunikaci. Narazil přitom do sloupu elektrického vedení," uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová. Záchranáři muži už bohužel nemohli pomoci, zemřel ještě před příjezdem jejich posádky.

Nehoda je o to smutnější, že na mladého muže doma čekala partnerka a jejich dvě malé dcerky. Zdrcená maminka po nehodě musela řešit s psycholožkou, jak má dětem smutnou zprávu oznámit.