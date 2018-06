„Šarlatánka“, která radila vykadit rakovinu: V rukou měla i osud dítěte (7)!

Krutilová se ve svém životopisu ještě do nedávna pyšnila titulem »Mgr.« z jednooborové psychologie, kterou měla vystudovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Když zástupci fakulty uvedli, že to není pravda, přestala »odbornice« komunikovat , a dokonce i z AKTIP byla »odejita«. Přestože tedy není vůbec jasné, zda má alespoň nějaké psychologické vzdělání, Blesk zjistil, že vypracovávala posudek na tehdy sedmiletého syna Davida T. (49).

Kučera z šarlatánského AKTIP: Na chronickou bronchitidu psal vitamíny...a penízky se kutálely

Chlapce přivedla v roce 2014 do AKTIP matka, která chtěla zrušit v té době fungující střídavou péči. Krutilová pro ni vypracovala dokument s hlavičkou »psychologické vyšetření«. „Syna prý nechala nakreslit několik obrázků,“ vzpomíná David T. Ze zprávy o údajném psychologickém vyšetření vyplývá, že chlapec by měl žít pouze s matkou a jejím novým partnerem. »Dokument« je nedatovaný, chybí mu razítko i jasně deklarovaný autor a jeho funkce. Pouze na poslední stránce je podpis: Krutilová. Přes tyto nedostatky byla »zpráva« založena do spisu a soud k ní přihlížel při rozhodování.

Video Upoutávka na pořad z cyklu Infiltrace "Obchod se zdravím" - česká televize 1080p 720p 360p REKLAMA

„Když jsem chtěl po paní Krutilové, aby mi sdělila, na základě čeho všeho došla ke svým závěrům a jak vyšetřovala mého syna, chovala se velmi arogantně a takřka mě vyhodila,“ vzpomíná David T. Jeho bývalá partnerka navštívila v AKTIP se synem i další »odborníky«. Zprávu soudu poskytla i zakladatelka institutu AKTIP psychiatrička Jarmila Klímová. „Myslím, že kdyby mezi těmi dokumenty nebyla i zpráva od doktorky Klímové, která je skutečná lékařka, nebral by soud ty další zprávy z AKTIP vážně,“ myslí si otec. AKTIP totiž není zdravotnické zařízení, ale doktorka Jarmila Klímová má zároveň i svou psychiatrickou ordinaci, která s institutem údajně spolupracuje.

Soud i na základě posudků střídavou péči zrušil a syna Davida T. dal do výhradní péče matky. „Bývalé ženě nezazlívám, že syna vzala na vyšetření, pouze si myslím, že nezvolila vhodnou instituci,“ říká otec a dodává: „Kvůli »psychologické zprávě« jsem podal i trestní oznámení. Je stále v řešení.“

12 tisíc za léčbu od "šarlatánů": Marie popsala zkušenosti s MUDr. Kučerou

Smutná »hvězda« dokumentu: Lhala nejen o studiu…

Dokument České televize Infiltrace: Obchod se zdravím odhalil pochybné praktiky v institutu AKTIP. Smutnou »hvězdou« dokumentu se stala Lenka Krutilová, která radila léčit zhoubné nádory milenci nebo je vykadit a poslat na rozbor na hygienickou stanici, tvrdila také, že si lze vůlí změnit DNA. Dokonce si vymýšlela, že dálkově studovala DAMU nebo že byla v basketbalové reprezentaci.

„Šarlatánka“, která radila vykadit rakovinu, dostala padáka. Centrum čelí kritice dál

Spory o děti jako výnosný byznys? AKTIP vydával zprávy i dříve

Spory o dítě mohou být pro psychology zlatým dolem. Rodiče se snaží podložit své nároky odborným posudkem, ze kterého pak soud vychází. Blesk zjistil, že to není poprvé, kdy pracovníci AKTIP vypracovávali »podezřelé« zprávy o psychickém stavu dítěte. Pan Petr ztratil na čas nárok na kontakt s dcerou i kvůli posudku, který vypracovala arteterapeutka Bc. Iva Pasková a několika větami, a hlavně svým podpisem a autoritou lékaře ho stejně jako v případě Davida T. zaštítila i MUDr. Jarmila Klímová.