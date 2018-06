Selfie hyeny: Tyhle hnusy se dějí i v Česku!

Motorkářka havarovala ve vesničce Zlatá u Prahy a zůstala ležet v bezvědomí na silnici. Zdravotníci ji začali oživovat a na místo přiletěl i vrtulník. Když přistál, záchranáři chtěli zraněnou na nosítkách naložit a co nejrychleji transportovat do nemocnice. „Mezitím z okolních baráků vyběhli místní a jejich děti, ty naskákaly na vrtulník, rodiče je fotili a dělali si společné selfie,“ popisoval Aha! dramatickou situaci jeden z obyvatel Zlaté. „Zdravotníkům se podařilo dav rozehnat, až když na ně zařvali,“ dodal. Jeho slova potvrdila mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová: „Lidé si neuvědomují, že svým počínáním zdržují naši snahu o záchranu života. To, co se stalo ve Zlaté, nebylo bohužel výjimečné.“