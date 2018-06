Zfetovaný voják ukradl obrněný transportér: Policisté ho naháněli 2 hodiny!

Člen národní gardy amerického státu Virginia ukradl v úterý ze základny malý obrněný transportér, před policií pak ujížděl asi dvě hodiny, než se po stokilometrové honičce očividně sám vzdal. Šokovaný muž vykopal kosti svého předchůdce: Sekyrou ho zabila ho manželka

Gardista, který byl identifikován jako velitel ženijního praporu Joshua Yabut, se pásového transportéru zmocnil na základně Fort Pickett. S obrněným vozem, který nebyl vybaven zbraňovými systémy, poté před policií ujížděl po dálnici a dojel až do hlavního virginského města Richmondu. Při honičce, kdy transportér dosahoval rychlosti až 65 kilometrů v hodině, nedošlo k žádné nehodě.

Poté co zastavil, voják vylezl a před policisty padl na kolena. Odmítl ale uposlechnout další příkazy, tak na něj muži zákona použili taser. Joshua Yabut byl následně odvezen do nemocnice, odkud putoval rovnou za mříže.

Případem se nyní zabývá policie. Podle médií byl Yabut u armády celkem 11 let a dokonce sloužil v Afghánistánu. V době činu měl být podle policie pod vlivem drog.