Zdrcená rodina Henryho (†36), kterého ukopal Juraj: Chceme jediné!

"Můj bratr byl veselý a milující. Měl mnoho snů, které si chtěl splnit. Chtěl procestovat mnoho zemí, i proto změnil místo své práce. Z Filipín šel do Malajsie a nakonec na Slovensko," zavzpomínala pro slovenský web Pluska.sk na svého bratra Mina, pro kterou byl Henry i nejlepším přítelem a rádcem. "První věc, na kterou jsem se ho zeptala, když poprvé vkročil na Slovensko, bylo, jestli tu jsou dobří lidé. Řekl mi: Ano, velmi," doplnila pro TV Markíza Henryho maminka. Šokující záběry smrti Henryho (†36): Rána pěstí a pak kop do hlavy! Juraj prý všeho lituje

Henry byl sice nejmladším z pěti sourozenců, příbuzným ale posílal peníze a snažil se o ně starat. I když se naposledy osobně viděli před dvěma lety, přes sociální sítě komunikovali, kdykoliv to bylo možné. Poslední květnovou sobotu měla ale jeho sestra špatné tušení a nemohla spát. Pak jim začaly přicházet zprávy od Henryho přátel, že došlo k tragédii. Zprvu jim nemohli uvěřit, když se ale Henrymu nemohli dovolat, okamžitě se vydali na Slovensko.

Na Filipínce v centru Bratislavy zaútočil Juraj H. z Dunajské Stredy, když se přistěhovalec pokoušel chránit své kolegyně z práce, které agresivní Slovák obtěžoval. Nejdříve mu vrazil pěstí, a když byl na zemi, tak mu ještě brutálně kopl do hlavy. Poté bezvládného Henryho ještě fackoval a fotil si ho. Filipínec bohužel v nemocnici zraněním podlehl. Rodina se s ním ani nestihla rozloučit. Juraj podezřelý z ukopání Henryho podruhé ve vazbě! Je to zvíře v lidské kůži, rozhořčil se poslanec

"Cítila jsem hněv za svého bratra. Viděl jsem v té osobě útočníka, je takový velký. To, co udělal mému bratrovi, bylo nelidské, protože si nebyli rovní soupeři," uvedla Mina s tím, že s rodinou chtějí nyní zejména dosáhnout spravedlnosti. "Pokud se s ním potkám osobně, zeptám se ho, proč to mému bratrovi udělal," dodala.

Juraj u soudu uvedl, že si na osudnou noc nepamatuje, ale velmi ho to mrzí. Je obviněn ze zabití a hrozí mu sedm až 12 let za mřížemi. Na verdikt si počká ve vazbě. Ministerstvo vnitra přepraví tělo nebohého Henryho do vlasti vládním speciálem.