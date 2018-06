"Jde o lidi, kteří nebyli úplně zdraví, měli i jiná onemocnění. Průjem a zvracení jim potíže zhoršily. V ohrožení života ale nebyli a nejsou," uvedl lékařský náměstek fakultní nemocnice Zdeněk Tušl. "Dnes by mohli jít domů čtyři. Dva až tři lidé u nás ještě dnes zůstanou. Uvidíme, jak jim dopadnou testy," dodal.

Krajská hygienická stanice (KHS) hodnotí otravu desítek lidí jídlem z rychlého občerstvení v centru Hradce Králové na počátku týdne jako izolovanou událost. Podle mluvčí KHS Veroniky Krejčí nejde o infekční onemocnění, které by se mělo dále přenášet mezi lidmi. "Věříme, že její příčinu se nám podaří objasnit. Podle sdělení laboratoří musíme na kompletní výsledky počkat do konce příštího týdne," uvedla.

Kebab v Hradci Králové otrávil 60 lidí: Bývalý zaměstnanec prozradil, jak to v prodejně chodilo

Podle zjištění hradecké fakultní nemocnice mohl být za otravou převážně mladších lidí toxin, který produkuje zlatý stafylokok. "Pokud by skutečně byl tento mikrob původcem daných obtíží, odpovídalo by to i našim předpokladům," uvedla Krejčí. Podle ní zlatý stafylokok produkuje v potravinách nebo pokrmech toxin - bakteriální jed, který po krátké době po konzumaci dané potraviny vyvolá velice těžký stav postižení zažívacího traktu se zvracením, průjmy, výraznou nevolností a to vše bez teplot.

"Tento stav je skutečně velice dramatický, naštěstí většinou relativně velice rychle odeznívá a nezanechává žádné následky. Nicméně pro definitivní potvrzení a vysvětlení celého případu je nezbytné vyčkat na výsledky dalších vyšetření, zejména vzorků potravin," sdělila Krejčí.

»Mlátička« Ondráček si kebab nedá: „Někdo do něj dal jed.“ Museli mu to vysvětlit

Podle hygieniků pocházelo závadné jídlo z bistra Maxim v ulici V Kopečku. Poté, co jim byly v úterý 5. června nahlášeny případy několika těžkých zažívacích obtíží, které spojovala konzumace jídla ze zmiňované provozovny, provedli na místě kontrolu, ale bistro neuzavřeli. "Při kontrole byly zjištěny určité závady, ty však nebyly takového charakteru, aby zavdaly legislativní důvod provozovnu na místě uzavřít," řekla Krejčí. Podle ní během úterního odpoledne, kdy v nemocnici přiotrávených lidí přibývalo, uzavřel bistro sám provozovatel. "Uzavření provozovny jsme potvrdili i naším rozhodnutím, otevření provozovny bude tedy podléhat souhlasu KHS," uvedla.

Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti.