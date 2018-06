Vražda stařenky (†100), která přežila holocaust: Policie má podezřelého!

K hrůznému útoku došlo 28. května na předměstí anglického města Derby. Lupič bezbrannou stařenku přepadl, zrovna když šla do kostela. Zezadu ji surově povalil na zem, přičemž žena upadla tvrdě přímo na obličej a zlomila si krk. Nemilosrdný pachatel jí poté vyrval kabelku a dal se na útěk. Zraněná stařenka se ještě z posledních sil zvládla doplazit do kostela a přivolat pomoc. Po několikadenním boji o život v nemocnici ale bohužel podlehla. Se zlomeným krkem se plazila do kostela: Stařenka (†100), kterou přepadl lupič, zemřela

Příběh o brutálním přepadení obletěl celou Velkou Británii. Den po smrti stařenky policie oznámila, že konečně zadržela možného pachatele. Zatčen byl 39letý muž, který je podezřelý z loupeže a vraždy. Zadržený putoval rovnou do vazby, kde ho čeká výslech.