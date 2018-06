Dům hrůzy: Rodiče nechali doma 6 dětí a odjeli do zahraničí

Tak tohle se jen tak nevidí. Otřesný případ nezodpovědných rodičů začal řešit vyšetřovatelský tým z obce Lučenec na Slovensku.

V době od 1. do 4. června se totiž "rodiče" ratolestí sebrali a odjeli do zahraničí. Za sebou v domě zavřeli celkem šest dětí, tři chlapce a tři dívenky ve věku od devíti měsíců až osm let. Do dnešního dne o ně neprojevili zájem.

Čím rodiče ubližují svým dětem aneb tohle radši neříkejte!

O děti se do pondělí starali sousedé, vše nahlásili na policii a oběti neskutečně sobeckého chování rodičů byly převezeny za jejich babičkou. Nyní však již probíhá postupné umisťování do dětských domovů.

Po rodičích se prozatím slehla zem, vyšetřovatelé však ihned začali s pátráním. Pokud je dopadnou, hrozí jim odnětí svobody na dva až šest let.

Jedná se o Gyöngy Horváthovou a jejího přítele Jána Silárdiho.

Video: Strážníci zadrželi ženy podezřelé z únosu dítěte.