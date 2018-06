Kebab v Hradci Králové otrávil 60 lidí: Bývalý zaměstnanec prozradil, jak to v prodejně chodilo

Jako cynický výsměch teď působí reklama na hradeckém bistru Maxim: "Tato prodejna je určena pro ty, kteří mají rádi čerstvé maso" …Zdejším kebabem a gyrosem se opravdu "Maximálně" přiotrávilo 60 lidí! Případ řeší hygienici a policie. A bývalý zaměstnanec bistra Blesku prozradil, jak to v prodejně chodilo.

Bolestivé křeče v břiše a průjmy postihly strávníky z Maxima už v neděli a na začátku týdne. Zažívací problémy se objevily po několika hodinách. „V neděli večer mi přinesl manžel gyros a od dvou ráno a celé pondělí jsem strávila na záchodě. Už nikdy více,“ svěřila se na Facebooku Radka B. Mnozí ale měli tak závažné problémy, že museli do nemocnice. „Kamarádka odvezla na emergency manžela, který měl tortillu,“ napsala třeba na sociální síti Renáta D. Jiní přidali černý humor: Milujeme Hradec, i když je to tady občas otrava…

Lékaři hradeckého špitálu nakonec ošetřili asi šedesát lidí ve věku od 15 do 66 let, z nichž 18 zůstalo na infekčním oddělení. Už ve středu se jejich počet snížil na devět, u kterých byl průběh otravy těžší. Nikdo z nich ale naštěstí není v ohrožení života.

Když přišla v úterý odpoledne na kontrolu hygiena, nenašla závady, které by je nutily uzavřít prodejnu. Nakonec to ale provozovatel udělal sám.

Bývalý zaměstnanec Tomáš P., který v bistru pracoval asi rok, se prodejny zastal. Hromadná otrava jídlem ho totiž překvapila. „Ty pokrmy se vždy dělaly z čerstvého kuřecího masa, ne mraženého. Kdyby bylo zkažený, tak by to asi cítili a nedali ho tam, takže si myslím, že to spíše bylo špatně tepelně upravené, jinak nevím,“ řekl Blesku Tomáš P.